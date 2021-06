Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ s'éloigne de 1,225/E, au +haut depuis le 14/05 Cercle Finance • 11/06/2021 à 19:49









(CercleFinance.com) - Après plusieurs semaines passées à batailler pour préserver le plancher des 1.225/E (cela dure depuis le 18 mai), le Dollar se ressaisit, de façon beaucoup plus convaincante en cette veille de weekend et affiche son meilleur score depuis le 14 mai dernier. Le billet vert progresse de +0,5% face à la plupart des devises majeures et de +0,6% face à l'Euro, vers 1,2095. Le $ avance également de +0,6% face au Dollar canadien vers 1,213, de 0,55% face à la Livre vers 1,4095 puis de 0,4% face au Yen vers 109,7. Le différentiel de rendement entre les T-Bonds US et les Bunds n'explique guère l'avantage pris par le $ : les T-Bonds glissent de -3Pts vers 1,440% (meilleur score depuis le 3 mars, -12Pts sur la semaine et -20Pts par rapport à vendredi dernier avant publication du 'NFP') et les Bunds affichent un écart de -2Pts vers -0,2800%. Le $ a peut-être été soutenu par un solide indice 'UMich' de confiance du consommateur américain qui s'améliore de +3,5Pts au mois de juin et s'établit à 86,4 en estimation préliminaire. Le consensus tablait sur une hausse plus modérée vers 85... qui reste assez éloigné de sommets d'avril, au-delà de 88.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.