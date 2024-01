Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ s'effrite, malgré envol de +0,85% face au Yen information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 19:13









(CercleFinance.com) - Trois jours pour rien sur le marché des changes si l'on se fie au '$-Index' qui s'effrite de -0,2% vers 102,40... et revient sur ses niveaux de vendredi dernier, ou du 20 décembre dernier.



Les écarts observés sur le FOREX restent le plus souvent symboliques, sauf pour le Yen (voir plus bas), et pourtant l'actualité n'était pas si 'neutre' que la veille.



En France par exemple, le changement de gouvernement laisse les cambistes de marbre, peut-être se sentiront-ils plus inspirés en découvrant la liste des ministres demain ou vendredi... mais ce sera plus difficile à lire vu la publication du CPI américain.



Pas de réaction du FOREX non plus aux chiffres de la production dans l'industrie manufacturière française : elle s'inscrit en légère hausse en novembre de +0,3% après +0,2% en octobre et rebondit dans l'ensemble de l'industrie (+0,5% après ‑0,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

L'euro finit tout de même la journée en hausse de 0,28% face au billet vert à 1,0960, la Livre Sterling grappille 0,2%.

Le Franc suisse en revanche s'effrite de -0,05% face au Dollar.



C'est donc la parité $/Yen qui retiendra l'attention avec le plongeon de la devise japonaise de -0,85% vers 145,75$: une baisse qui a littéralement euphorisé la bourse de Tokyo ce matin (+2% et un 'plus haut' depuis 33 ans et 10 mois) qui pense tirer parti d'un Yen plus faible.











Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.