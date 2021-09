Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ s'apprête à refranchir le cap des 1,1700/Euro information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 19:36









(CercleFinance.com) - Le Dollar continue de se raffermir (+0,2%) et l'Euro franchit le cap des 1,1700 à la baisse alors que le rendement du T-Bond 2031 a dépassé en séance la barre psychologique des 1,5%, soit +30Pts de base en 10 jours avant se calmer un peu vers 1,482% (+2Pts de base). Mais le $ conserve l'avantage puisque nos OAT affichent un rendement quasi inchangé de 0,1200%, après avoir atteint 0,154% ce midi, suite à la flambée du pétrole au-delà de 79,6$ à Londres et 75,5$ à New York (+2% sur le WTI), ce qui renforce les anticipations inflationnistes. C'est Christine Lagarde qui a fait retomber la pression sur les Bunds et OAT ce lundi midi en déclarant que les pressions inflationnistes sont toujours vues comme 'temporaires' par la BCE. Le Dollar gagne du terrain (entre +0,15 et +0,25%) contre toutes les devises, sauf la Livre et le Dollar canadien (-0,2% à 1,2620). Sa meilleure performance, c'est une fois de plus contre le Yen avec +0,25% à près de 111. Le Dollar Index ressort peu changé (+0,1% à 93,4), l'impact des 0,15% de la Livre vers 1,37 semble un peu surestimé. Le Dollar a été logiquement soutenu par le rebond inattendu de +1,8% des commandes de bien durables. Hors transports -un indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises- les commandes n'ont toutefois augmenté que de 0,2% en août, les commandes d'équipements de transport (traditionnellement volatiles) ayant bondi de 5,5%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.