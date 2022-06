Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ s'affaiblit après les propos de J.Powell information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 17:34









(CercleFinance.com) - Le 'Dollar Index' (-0,4% à 104) confirme le repli amorcé avant même le discours de Jerome Powell: le $ se replie de -0,65% face à l'Euro et au Franc suisse, de -0,25% face à la Livre (à 1,2300).



Le patron de la FED a déroulé des arguments sans surprise (devant la commission des affaires bancaires du Sénat) et sa volonté de contenir l'inflation.

Il espère que la politique monétaire restrictive ne débouchera pas sur un risque de récession (anticipée par 45% des économistes aux Etats Unis) mais concède que c'est une 'possibilité', la hausse des taux hypothécaires frienant déjà l'activité dans le secteur immobilier.



Après la hausse de taux de 75 points de base décidée la semaine dernière, un nouveau relèvement de 75 points de base des taux des fonds fédéraux ('fed funds') est envisagé à l'issue de la réunion prévue du 28 juillet... mais la FED 's'adaptera ensuite aux données dont elle disposera' : l'espoir d'un atterrissage en douceur n'est pas enterré.



L'Euro reprend 0,65% face au billet vert vers 1,0595 et semble confirmer l'ébauche d'un rebond en double-creux sur 1,0360 les 13 mai et 15 juin.







