Devises : le $ s'affaiblit alors que le Covid alarme W-Street

(CercleFinance.com) - Alors que le stress lié au Covid (+50.000 nouveaux cas ce 26 juin) fait décrocher le Dow Jones de -2,2%, le réflexe consistant à trouver refuge sur le Dollar n'a pas joué ce vendredi: le billet vert s'effrite de -0,15% face à l'Euro vers 1,1235, de -0,1% face au Franc suisse. Le devise la plus déprimée était la Livre Sterling avec -0,6% face au $ (1,2350) et -0,8% face à l'Euro (vers 0,91). Le Dollar pâtit peut-être d'une petite deception du côté des chiffres du jour: la confiance des consommateurs américains ressort en hausse à 78 (contre 72,3 en mai) mais le consensus tablait sur 79,1 (à comparer avec 102,4 en juin 2019). Les dépenses des ménages américains se sont redressées de 8,2% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, lais moins que prévu car les économistes anticipaient en moyenne un rebond un peu plus proche de 9%. De leur côté, les revenus des ménages ont reculé de 4,2% en mai, alors que le consensus de marché en attendait une diminution de près de 6%. En avril, les dépenses des ménages américains avaient chuté de 12,6%, tandis que leurs revenus avaient grimpé de 10,8%. L'inquiétude resurgit côté pandémie : les cas de Covid-19 aux États-Unis ont atteint hier de nouveaux plus hauts journaliers (+45.500 cas) en dépassant les niveaux du mois d'avril et plusieurs Etats sont désormais menacés par l'apparition d'une seconde vague du virus', notamment la Floride avec près de 9.000 nouveaux cas en 24H et une progression de +7,5%. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott suspend la levée des mesures de déconfinement, ce qui envoie un nouveau mauvais signal, 48H après que les états du New Jersey et Connecticut aient imposé des mesures de quarantaine en provenance des états touchés par un pic de pandémie.

