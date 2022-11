Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ revient à parité face à l'Euro, la £ décroche information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 20:00









(CercleFinance.com) - L'Euro (-0,6%) est sur le point de repasser sous la parité face au Dollar en cette séance très 'politique' aux Etats Unis.

Le franchissement des 1,01$ aurait ouvert le chemin des 1,0350$ mais la dynamique de l'Euro n'est pas redevenue baissière pour autant.



Le 'grand écart' du jour affecte la Livre Sterling qui replonge de -1,7% face au Dollar vers 1,1340 et de -1,1% face à l'Euro vers 88,20 : la confiance dans la capacité de Rishi Sunak à rétablir les finances britanniques dans un contexte de récession en 2023/2024 demeure fragile.



Le Dollar Index en profite pour reprendre 0,8% face au panier des devises à 110,50, après avoir cédé -6% en 8 jours.



Le Dollar réagit peu aux résultats du scrutin des Midterm qui sont effectivement sans surprise et donnent les Républicains majoritaires à la Chambre des Représentants mais la victoire est moins large que prévu et les Démocrates ne perdraient qu'une trentaine de sièges contre 40 pour Donald Trump à mi-mandat.

Le Sénat basculerait également côté Républicain par l'avantage le plus symbolique d'un seul siège.

Le point d'orgue de cette semaine pourrait donc être la publication ce jeudi à 14H30 du 'CPI' avec l'espoir d'une stabilisation des prix.



Mais la jauge de l'inflation en octobre a été placée sous 'contrôle renforcé' par le recours aux stocks stratégiques de pétrole afin de limiter la hausse des carburants aux Etats Unis et faire en sorte qu'une flambée de l'inflation ne soit préjudiciable électoralement aux candidats Démocrates aux Midterms.

L'inflation 'core' sera donc l'élément primordial à considérer pour évaluer la trajectoire réelle des prix le mois dernier.









Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.