Devises: le $ retrouve ses supporters, malgré BCE +'faucon'

(CercleFinance.com) - L'Euro rechute de -0,3% face au Franc suisse et-0,7% face au Dollar ce jeudi (vers 1,0995E), malgré une forte une hausse de sa rémunération de +10Pts (moyenne des OAT et des Bunds), sans parler des BTP italiens flambent de +25Pts à 1,93% tandis que les T-Bonds affichent +6Pts à 2,00%.



La vulnérabilité de l'Euro témoigne de la prise de conscience que l'Europe est très tributaire de ses coûts de production et de la disponibilité de l'énergie pour faire tourner la machine économique.



Christine Lagarde évoque les prémices d'un ralentissement de la croissance...

mais il serait en fait très modéré (-0,5%) puisque la BCE annonce 3,7% de hausse du PIB de la zone Euro en 2022.



Un optimisme qui n'est pas partagé par l'ensemble des économistes, avec une inflation qui surprend à la hausse cette année (elle atteindrait temporairement +5,1%) mais se normaliserait à +2,1% en 2023 et +1,9% en 2024... et se stabiliserait autour de 2% ultérieurement.



Globalement, le Dollar Index reprend +0,4% à 98,35 et son involution semble bien corrélée avec le prix du baril de pétrole, qui reprend +2% à 3% ce jeudi à 112/113$.







