Devises: le $ reste robuste mais progresse peu après le PPI

(CercleFinance.com) - Séance attentiste sur le Forex, avec des écarts très homogènes et une progression de 0,1% du Dollar face à l'Euro (1,1270), le Yen (113,70), le Franc suisse (0,925).



Le billet vert ne recule que face à la Livre, vers 1,3230.



Le rendement du Dollar s'est calqué (et réciproquement) sur celui de l'Euro avec des T-Bonds US affichant un écart de +1,3Pt par rapport à la veille, à 1,438%, parfaitement identique à l'écart observé sur nos OAT à -0,0200%, ainsi que les Bunds à -0,368%, ou les Bonos à 0,3290% (les BTP italiens se retendent de +1,7Pt à 0,934%).

L'inflation devient vraiment le principal souci des marchés et de la FED: comment va t'elle gérer une nouvelle mauvaise surprise sur ce front survenant en plein FOMC ?

Le 'PPI' bondit de +8,6% pour atteindre +9,6%/an et la hausse d'un mois sur l'autre atteint +0,8% (contre +0,5% attendu).

Pas mieux du côté du PPI 'core' (hors variables volatiles comme l'énergie), qui s'envole de +0,7% au lieu de +0,4% anticipé, soit +7,7% annualisé (contre 7,2% anticipé.



La question est maintenant de savoir quelle sera la vigueur de la riposte de la Fed, si elle se rappelle soudain que le maintien de la stabilité monétaire (lutte contre l'inflation) fait partie de son mandat.

Les anticipations tablent désormais sur 3 hausses de taux en 2022 puis 3 autre en 2023, pour un loyer de l'argent de 2% en 2024.







