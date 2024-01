Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ reste lourd malgré une chute de 4,5% du baril information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 18:45









(CercleFinance.com) - Le Dollar se retrouve légèrement affaibli par une détente de taux de -7Pts (vers 3,97%) et le '$ Index' s'effrite de -0,3% vers 102,15.



L'Euro remonte symétriquement de +0,2% vers 1,0960, la Livre Sterling de +0,3% vers 1,2750, le Franc suisse de +0,35%

C'est le Yen qui affiche la plus grande vigueur avec +0,5% vers 1,4390 (et +0,3% face à l'Euro, à 157,8).



Le lien entre le billet vert et le pétrole fonctionne de façon assez efficace sur le temps long mais pas cette fois -sur du ponctuel- puisque le $ ne progresse pas d'un Cent, malgré un baril qui a dévissé de -4,5% aux US (WTI à 70,5$) et en Europe (Brent à 75,60$) alors que l'Arabie réduit ses tarifs face à une demande atone.



La semaine qui débute sera surtout ponctuée la publication de l'inflation aux Etats-Unis, prévue jeudi : ce sera un des 'market movers' les plus attendus cette semaine.







