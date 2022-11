Devises : le $ reprend peu à peu du terrain, la £ rechute information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 19:51

(CercleFinance.com) - Le Dollar n'a pas encore dit son dernier mot : la cassure des 1,0350 (ex-plancher de l'Euro), le test des 1,0440 ne valide pas de façon définitive une inversion de polarité à la baisse sur le billet vert.

Il se reprend pour la seconde séance consécutive et gagne 0,3% à 1,0345: tout va se jouer vendredi: la 'bougie hebdo' restera inscrite dans le canal haussier au lieu d'en sortir de 100 'pips' comme mardi.

Eu Europe, le 'chiffre du jour' concernait l'inflation : les prix à la consommation en zone euro pour le mois d'octobre ont eux été légèrement révisés à la baisse, à +10,6% en second estimation.. pas de quoi rendre la BCE plus agressive.



Le Dollar a en revanche été soutenu par les commentaires de James Bullard qui douchent un peu le scénario du 'pivot' imminent de la FED.

Le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, réaffirme que les taux directeurs devront être portés à 5%, et qu'une véritable orthodoxie monétaire impliquerait même des taux à 7% (avec une inflation 'de base' qui s'élevait à 5,1% en septembre, soit le double de l'objectif de la Fed).



Les cambistes n'ont pas réagi aux chiffres de l'activité dans le secteur immobilier US: elle connait son plus sévère ralentissement depuis mi-2006. Le Département du Commerce a fait état d'une contraction de 4,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.425.000 en rythme annualisé, un niveau globalement conforme aux attentes des économistes. C'est le 4ème mois de repli consécutif, c'est inédit depuis 2007.



De même, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont quant à eux tassés de 2,4% à 1.526.000 en rythme annualisé en octobre, là aussi à peu près en ligne avec le consensus de marché.

L'activité économique dans le nord-est américain s'est contractée pour un troisième mois consécutif, montre la dernière enquête de conjoncture mensuelle de la Réserve fédérale de Philadelphie.



L'indice dit 'Philly Fed' -considéré comme un indicateur avancé les plus pertinents de la santé de l'économie américaine- s'est enfoncé de plus de 10 points, à -19,4 en novembre contre -8,7 le mois dernier, alors que les économistes le voyaient remonter autour de -5.

Le sous-indice des nouvelles commandes a peu changé, à -16,2, alors que celui de l'emploi s'est tassé, tout en indiquant une poursuite des embauches.

La Livre a cédé -0,5% face au $ (vers 1,1840) alors que Jeremy Hunt a dévoilé un programme d'alourdissement de la fiscalité tous azimuts, notamment sur les dividendes et les profits des producteurs d'énergie, avec une taxation portée à 35% contre 25% pour les groupes pétroliers et de 25 à 45% sur les producteurs d'électricité (du 1er janvier 2023 à décembre 2028).

En ce qui concerne les dépenses, le 'Chancellor' (ministre des finances) a détaillé un plan d'économie de 55Mds£ sur 5 ans, aucun ministère ne sera épargné.



Le Royaume Unis va affronter au moins 2 années difficiles: l'OBR (Office for Budget Responsibility, un organisme indépendant du Trésor chargé de l'évaluation des finances publiques et de la conjoncture) prévoit désormais une baisse de 1,4% du produit intérieur brut (PIB) en 2023, soit un virage à 180° puisque ce même OBR tablait en mars dernier sur une croissance de 1,8%.

L'inflation devrait se situer à 9,1% en moyenne sur l'ensemble de cette année avant se modérer à 7,4% l'an prochain, ce qui demeure très pénalisant pour les ménages.

A plus long terme, l'OBR anticipé une croissance de 1,3% PIB en 2024 et +2,6% pour 2025 contre des estimations précédents à +2,1% et +1,8% (2025).