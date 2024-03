Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: le $ reprend le terrain perdu après FED, et +encore information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 19:57









(CercleFinance.com) - Quel fossé entre Wall Street littéralement euphorique avec +2% en 48H pour le Nasdaq et le FOREX où le Dollar reperd ce jeudi l'intégralité de ses gains de la veille.



Le Dollar Index reprend 0,75% vers 104,05 (contre 103,15 mercredi soir) et s'affiche maintenant en hausse de +0,35% par rapport à mardi soir.



le billet vert reprend +0,5% face à l'Euro (1,0860) ou le Franc suisse (à 0,8860) et même jusqu'à +1,05% face à la Livre vers 1,2660 : à l'instar de son homologue américaine, la BoE a opté elle aussi, pour un 'statu quo' à l'heure du déjeuner, mais le marché anticipe un début d'inflexion de sa politique monétaire dans le courant du second semestre.



La FED a maintenu son taux directeur à 5,25% pour la 5ème fois consécutive, comme attendu, mais son communiqué a laissé entendre que le ralentissement de l'inflation -même irrégulier- pourrait lui permettre d'assouplir sa politique monétaire dans les mois qui viennent.



Très attendues, ses nouvelles projections en matière de taux d'intérêt, les 'dot plots', continuent à faire apparaître trois baisses de taux en 2024, suivies de trois nouvelles réductions du loyer de l'argent en 2025.



Les traders évaluent désormais la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en juin à près de 72% contre 60% avant la réunion de la Fed à en croire le baromètre FedWatch du CME.



La matinée avait été animée en Europe par la publication des derniers indicateurs d'activité PMI en zone euro : l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 49,9 en mars contre 49,2 en février, signalant ainsi une quasi-stabilisation des niveaux d'activité en mars.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.