Devises : le $ reprend de la hauteur, au détriment du BTC ?

(CercleFinance.com) - Le Dollar bénéficie de l'élan impulsé par des indicateurs US très résilients, susceptible d'inciter la Réserve fédérale à repousser l'assouplissement de sa politique monétaire au mois de mai.



Le Dollar-Index prend 0,4% vers 103,75 tandis que l'Euro se replie symétriquement de -0,5% vers 1,0830$.

Le billet reprend également +0,4% face à la Livre et face au Yen (148,75) puis +0,3% face au Franc suisse.



A défaut de statistiques, le 'fait du jour' c'est la poursuite de la chute du bitcoin jusque vers 38.600$, soit très exactement -20% depuis son zénith des 48.000$ des 11 et 12 janvier (date d'approbation des ETF Bitcoin par la SEC).



Pas moins de 1.250Mds$ ont été collectés sur les ETF 'BTC' en 10 jours... soit près du double de la capitalisation du Bitcoin (765Mds$).



Côté métaux précieux, la correction se poursuit sur l'argent avec -2% vers 22,2$/Oz, au plus bas depuis le 11 octobre 2023.











