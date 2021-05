Devises : le $ reprend 0,,6%,les US en avance sur l'inflation

(CercleFinance.com) - Le Dollar prend sa revanche après la publication du 'CPI' aux Etats Unis, et malgré les prévisions de croissance revues à la hausse en Europe par Bruxelles (de +3,8% à +4,4% en 2021 et de +3,8% à +4,3% en 2022).

Le billet vert gagne entre +0,6 et +0,7% face à l'Euro vers 1,2070, il prend 0,85% face au Yen et un peu plus de 0,5% face à la Livre et au franc suisse (à 1,4060 et 0,9060 respectivement).

Les prix à la consommation grimpent de +0,8% en séquentiel en avril aux Etats Unis et de +4,2% en rythme annuel (contre 3,6% attendu).

L'inflation 'core' (qui exclut l'énergie et les produits alimentaires) affiche une hausse de 0,9% par rapport à mars et de 3% sur 12 mois (déjouant un consensus de +0,3% et +2,3% respectivement).

Les pressions inflationnistes (matières premières, alimentation, essence, salaires, etc.) pourraient conduire la Réserve fédérale à changer sa communication -et donc sa politique monétaire- peut-être dès cet été: le sommet de la FED de Jackson Hole mi-août pourrait marquer une inflexion.

Mais les marchés de taux US auront-ils la patience d'attendre encore 3 mois ?

Est-ce qu'un changement de stratégie ne s'imposerait pas dès maintenant ?

Si les chiffres de l'inflation de mai et juin confirment la tendance actuelle, le rendement des T-Bonds pourrait franchir le cap des 1,75% à tout moment.

Le Dollar pourrait donc se remettre à progresser face à l'Euro car l'inflation apparaît plus 'sage' sur le vieux continent, ce qui laissera plus de temps à la BCE pour réagir : les prix à la consommation en France augmentent de 1,2% en avril, après +1,1% en mars... et l'Insee révise son estimation initiale à la baisse de -0,1Pt pour avril.

En Allemagne, l'inflation progresse à un rythme de +2,1% en rythme annuel.

A noter que Bruxelles estime que l'inflation devrait rester globalement contenue à +1,7% cette année en zone Euro.