Devises: le $ replonge sous les 104 à la veille du NFP information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 00:00









(CercleFinance.com) - Nouvel accès de faiblesse du $ à la veille de la publication du 'NFP' avec un $-Index qui chute de -0,5% vers 103,65, l'Euro reprenant +0,4% vers 1,0795.

Le Dollar a accéléré sa chute après la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Elles enregistrent une baisse de -2.000 à 220.000 sur la dernière semaine de novembre, alors qu'il se produit d'ordinaire des débauchages dans la distribution après le weekend de 'Thanksgiving'.

Net recul en revanche des inscriptions 'durables' avec -64.000 à 1.86 millions, preuve que les recrutements ont été nombreux le mois dernier... un indicateur intéressant à la veille de la publication du 'NFP'.

Rappel : ADP avait publié la veille une nette baisse des créations d'emploi dans le secteur privé en novembre (à 103.000).



Les T-Bonds se dégradent de 3Pts de base vers 4,15%, le '30 ans' finit quasi inchangé à 4,25%, le '2 ans', lui aussi très suivi, stagne vers 4,60%.







