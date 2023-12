Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ replonge sous 104 mais à cause des +3% du Yen information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 00:24









(CercleFinance.com) - Nouvel accès de faiblesse apparent du $ à la veille de la publication du 'NFP' avec un $-Index qui chute de -0,5% vers 103,65 (un plancher a même été inscrit à 103,33 vers 18H30), l'Euro reprenant +0,3% vers 1,0795.

Mais cette séance de jeudi restera marqué par une spectaculaire flambée du Yen qui a gagné jusqu'à +4,3% en séance et touché un 'plus haut' de 141,7 face au $... avant de 'consolider' vers 144, le billet vert réduisant sa perte à un peu moins de 3%.

Un véritable 'trou d'air' a emporté le Dollar entre 15H30 et 18H30 (et surtout entre 18H00 et 18H30, de 144 vers 141,7) avant de remonter vers 143,7 une demi-heure plus tard, puis vers 144 vers 22H.



Le yen a enregistré -et de loin- sa plus forte progression intraday contre toutes devises (+4% face à l'euro à 18H30) depuis près d'un an : une flambée alimentée par des spéculations concernant un changement de stratégie de la Banque du Japon (BOJ) qui pourrait bientôt mettre fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs (alors que l'inflation reste collé à 3%, c'est le plus fort taux en 33 ans).

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, et un vice-gouverneur ont suggéré qu'un changement de politique monétaire serait approprié dans un contexte de croissance robuste.



Yen mis à part, le Dollar a accéléré sa chute à 14H30 précise, après la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Elles enregistrent une baisse de -2.000 à 220.000 sur la dernière semaine de novembre, alors qu'il se produit d'ordinaire des débauchages dans la distribution après le weekend de 'Thanksgiving'.



Net recul en revanche des inscriptions 'durables' avec -64.000 à 1.86 millions, preuve que les recrutements ont été nombreux le mois dernier... un indicateur intéressant à la veille de la publication du 'NFP'.

Rappel : ADP avait publié la veille une nette baisse des créations d'emploi dans le secteur privé en novembre (à 103.000).











