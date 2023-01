Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ reperd la moitié de ses gains après l'ISM US information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 18:55









(CercleFinance.com) - Le Dollar subit une franche correction (-0,8% pour le 'Dollar-Index') mais en dépit d'une rechute de -1,1% ce vendredi (vers 1,0635) reste haussier face à l'Euro sur la semaine (+0,6%).

Le billet vert avait fini 2022 au plus bas depuis le 9 juin face à l'Euro, à proximité du plancher des 1,0800.

Il perd 0,9% face au Yen, -0,8% face au Franc suisse et chute de -1,4% face à la Livre (1,2070).



Le $ a dévissé de 1,0510 vers 1,0640E en 2 heures, après la publication d'un mauvais chiffres (ISM des 'services') qui s'est révélée être très inférieur aux attentes en décembre: il a plongé de 56,5 vers 49,6 le mois dernier (consensus de 55, soit -1,5).



Il s'agit du pire score depuis mai 2020, date des premiers confinements aux Etats-Unis: le passage sous la barre des 50 points -indiquant une contraction de l'activité- constitue un signal pré-récessif qui pourrait amener la FED à revoir sa position très offensive contre l'inflation.



Baisse surprise également (-1,8%) des commandes à l'industrie américaine en novembre, selon des chiffres publiés ce jour par le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie sont aussi en recul, à -0.6%, contre +0,2% le mois précédent.



Le NFP publié à 14H30 s'est avéré relativement neutre pour le $ : l'économie américaine a généré +223.000 emplois non agricoles au mois de décembre 2022, selon le Département du Travail, un nombre un peu supérieur aux attentes du marché (200/220.000 attendus), mais le taux de chômage s'est encore tassé de 0,1 point pour s'établir à 3,5%, signe d'une grande robustesse du marché de l'emploi.



Le taux de participation à la force de travail est resté à peu près stable à 62,3%, un niveau qui demeure inférieur d'un point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,6%.



Par ailleurs, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées à la baisse de -21.000 à 263.000 pour octobre et de -7.000 à 256.000 pour novembre, soit un solde de révision totale de -28.000 pour ces deux mois.

Le scénario du maintien d'une politique restrictive de la Réserve fédérale persiste dans les prochains mois.



'L'emploi ralentit mais ne chute pas, dans un contexte d'insuffisance de la main-d'oeuvre disponible', rappellent les équipes d'Oddo BHF.





