Devises: le $ recule vers 1,097E, mais le Yen bien davantage

(CercleFinance.com) - Le Dollar a repris sa glissade et ce n'est pas à cause de la baisse du rendement des T-Bonds dont la décrue n'a été que de -0,2Pts à 3,927%... autrement dit, une parfaite stabilité.



Le $-Index chute de -0,4% vers 102,35, à 0,2% de son récent plancher des 101,95 du 14/12... niveau comparable au 7 août.

L'Euro progresse symétriquement de +0,5% vers 1,0975, la Livre de +0,6% (vers 1,2720), le franc suisse de +0,7% vers 0,8608.

Si le Dollar Index ne recule pas de plus de 0,5%, c'est parce que le Yen décroche -en solo- de -0,85% vers 144 (et de -1,25% face à l'Euro).



Plusieurs membres de la Fed ont tenté depuis vendredi de tempérer l'euphorie de Wall Street en jugeant les attentes des marchés trop optimistes... mais ils ne sont pas 'entendus' et les indices US continue de progresser obstinément, comme si les mises en garde n'étaient qu'un écran de fumée.



Les cambistes semblent se ranger à l'avis de ceux qui anticipent bien plus de 4 détente de taux en 2024 (contre 3 évoqués par J.Powell).



Pourtant, vendredi dernier, le président de la Fed de New York Fed, John Williams, a déclaré qu'il était 'prématuré' d'envisager une baisse de taux de la Fed dès le mois de mars.



Son homologue de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, affirmait qu'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine n'a rien 'd'imminent' et que selon son propre jugement, la FED ferait mieux de se contenter de 2 baisses de taux pour s'assurer du contrôle durable de l'inflation.



Sur le plan économique, le sursaut des mises en chantier de logements (+14,8%) montre que le marché de l'immobilier américain affiche un comportement paradoxal: les primo-accédants sont absents, plus personne ne vend son bien pour en racheter un autre avec des taux 2 fois plus élevés (situation de pénurie), alors les acheteurs solvables font construire des logements à leur convenance, et les prix sont tirés vers le haut, au lieu de rebaisser comme la FED s'y attendait (ce sera peut-être pour 2024).



En effet, les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont diminué de 2,5%.



Le point d'orgue de la semaine sera constitué vendredi par la parution de l'indice d'inflation 'PCE' aux Etats-Unis.





