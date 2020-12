Devises : le $ recule, la £ rebondit avec espoirs négos UK/UE

(CercleFinance.com) - Le Dollar reprend sa glissade face aux principales devises et cède 0,35% face à l'Euro vers 1,2150, tutoyant ainsi ses planchers annuels malgré l'optimisme de Wall Street sur une reprise en 2021 avec le début des vaccinations contre le Covid-19 aux Etats Unis (la 1ère a eu lieu à New York).

Les cambistes s'attendent à un discours accommodant de Jerome Powell à l'issue du dernier comité stratégique de l'année de la Réserve fédérale américaine sera également surveillé de près par les marchés.

La Livre se redresse vivement (+0,8% contre $ vers 1.33 et +0,4% face à l'Euro) alors que le Royaume Uni s'achemine vers un reconfinement strict dans la région de Londres.

Les opérateurs évoquent des espoirs d'un accord sur le Brexit malgré une série de récents échecs, les espoirs d'adoption d'un plan de relance aux Etats Unis (autour de 910Mds$) alors que les tractations durent depuis le milieu de l'été (par 20 fois au minimum l'adoption 'imminente' a dopé le moral de Wall Street et poussé les indices vers de nouveaux records absolus)... et peu importe que l'enveloppe soit réduite de moitié par rapport aux attentes initiales.

Tout est affaire d'interprétation: le Royaume-Uni et l'Union européenne ne sont toujours pas parvenus à un accord concernant le Brexit mais Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont accepté de poursuivre leurs négociations jusqu'à ce dimanche 20/12 pour conclure un accord et éviter un 'no deal'.

'Nous restons enclins à penser qu'un accord est plus probable qu'un échec, mais nous devenons plus inquiets à mesure qu'approche rapidement la fin de la période de transition, prévue au 31 décembre', précise Danske Bank.

Le chiffre du jour a reçu un bon accueil mais n'est pas de nature à expliquer +0,3 à +0,4% de gain face au $ : la production industrielle CVS du mois d'octobre a augmenté de 2,1% dans la zone euro et de 1,9% dans l'ensemble de l'Union européenne, par rapport à septembre, selon les estimations d'Eurostat.

En septembre 2020, la production industrielle avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE (-0,4% et 0% respectivement en première lecture). Par rapport au même mois en 2019, elle a diminué de 3,8% dans la zone euro et de 3,1% dans l'UE en octobre dernier.

L'Allemagne se reconfine à partir du milieu de la semaine et cela pourrait durer jusqu'à mi-février d'après le ministre de la santé ('tabler sur une réouverture des restaurants et des commerces non essentiels d'ici la mi-janvier semble prématuré, je ne parierais pas là-dessus').

L'économie germanique va donc tourner au ralenti pendant au minimum un mois -et probablement deux.