Devises: le $ recule de 0,1%, le Franc suisse en net repli information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 19:52

(CercleFinance.com) - Le Dollar consolide pour la seconde séance consécutive face à l'Euro (-0,2% vers 1,0540) en amont de la conférence de presse de Jerome Powell.

Si une hausse de 50 points de base de ses taux directeurs est déjà largement intégrée dans les cours, le principal enjeu demeure le rythme de réduction de la taille de son bilan: à terme, un rythme de vente d'actifs de 90 à 100Mds$ par mois (soit environ 1% de l'encours de 9.800Mds$) assèchera la liquidité, mais c'est voulu.

Bon nombre d'opérateurs espèrent ainsi que le patron de la Fed signalera ce soir que la banque centrale est prête à modérer son action afin de s'adapter à la récente décélération de l'activité.

En attendant, le Dollar restera soutenu par une forte rémunération des T-Bonds qui offrent 2,98 à 3% à leurs détenteurs, le '20 ans' caracole à 3,28% (30Pts de plus).



Du côté des statistiques US les investisseurs ont pris connaissance de La croissance de l'activité dans le secteur des 'services' américain qui s'est révélée moins forte que prévu en avril.

L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce mercredi a reculé à 57,1 le mois dernier, contre 58,3 en mars, alors que les économistes s'attendaient à une petite hausse autour de 58,5.



Le Dollar a par ailleurs bien résisté à la publication d'une hausse de +22,3% du déficit commercial des Etats-Unis : il a explosé de 89,8 à 109,8Mds$ au mois de mars.



Cette lourde dégradation d'un mois sur l'autre reflète une envolée de 10,3% des importations de biens et services à 351,5Mds$, que n'a pu compenser une croissance de 5,6% des exportations, à 241,7 milliards.



Mais l'Euro ne s'en trouve pas renforcé, ni le Yen (inchangé).

La devise la plus faible fut le Franc suisse qui a chuté de -0,5% face au Dollar et de -0,7% face à l'Euro, vers 1,0370.

La devise la plus forte restait le Dollar australien qui prend 0,7% face au $ et 0,5% face à L'Euro, au lendemain du relèvement du taux directeur de +25% à 0,35%: le rendement du 10 ans culminé à 3,57%, contre 3,25% lundi et en termine vers 3,46%.