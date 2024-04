Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le recul du PIB américain plombe le $ (-0,3%/E) information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 20:44









(CercleFinance.com) - Le Dollar recule sensiblement ce jeudi, le '$-Index' perd en effet -0,25% sous 105,60 et l'ensemble des devises dites de 'réserve' progresse... sauf le Yen qui lâche encore -0,15% pour s'inscrire à un nouveau plancher annuel de 155,50/$ (un nouveau plancher de 34 ans).



L'Euro engrange +0,3% vers 1,0740, tout comme le Franc suisse à 0,9120, la Livre Sterling +0,4% et refranchit le cap symbolique des 1,2500.



Les cambistes semblent avoir retenu la chute du PIB US (3,4% au T4 2023, 1,6% au T1 2024) plutôt que la hausse de l'inflation (vers 3,7% contre 3,4% attendu) qui fait grimper les rendements obligataires vers de nouveaux records annuels.

Les chiffres du PIB US du premier trimestre, publiés jeudi par le département américain du Commerce, ressortent aux antipodes du consensus : seulement +1,6% au lieu d'une estimation médiane de +2,8%, Goldman Sachs venait de relever sa prévision à +3,2% (le PIB ressort inférieur de moitié... il est rare que 'GS' se trompe à ce point et se retrouve complètement 'à l'envers' de la tendance).

Mais il y a pire puisque l'inflation PCE sous-jacent aurait atteint 3,7%, contre 3,4% attendu par les analystes.



L'Euro n'a pas souffert de la (légère) dégradation du climat des affaires dans l'Hexagone entre mars et avril, l'indicateur synthétique de l'Insee perdant un point à 99, et repassant ainsi juste au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Cette dégradation résulte de la situation conjoncturelle moins favorable dans l'ensemble des secteurs d'activité, à l'exception du commerce de détail. Les indices de l'industrie manufacturière et des services ont tous deux perdu trois points pour s'établir à 100.



Avec l'affaiblissement du billet vert, l'Or se redresse de 0,5% vers 2.333$, l'argent s'adjuge +0,5% vers 27,35$.





