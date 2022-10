Devises: le $ rechute face à l'Euro et la £ (BoE en soutien) information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 18:45

(CercleFinance.com) - L'Euro s'est retourné à la hausse face au Dollar (+0,6% à 0,9765) après la publication par la FED de New York de son indice anticipé de dépenses consommation du mois d'août: il ressort en forte baisse de -1,8 vers 6,00, ce qui préfigure un ralentissement de la croissance, ce qui est exactement le but poursuivi afin de provoquer une décrue de l'inflation au 4ème trimestre aux Etats Unis.

L'Euro avait atteint un plancher de 0,9765$ ce matin tandis que le Dollar Index se hissait vers 113,50: le 'DXY' recule ce soir de -0,5% vers 112,55.



Au-delà des mesures monétaires, les nouvelles restrictions US sur les exportations de technologies vers la Chine décrétées vendredi dernier pourraient également contribuer à ralentir l'activité, et l'inflation.



L'autre élément qui a pu peser sur le Dollar, c'est la révision de la croissance US de +2,3% à +1,6% en 2023 par le FMI.

Pour 2022, le FMI révise en peu à la hausse ses estimations de la croissance française de +2,3% à +2,5%, le 'quoi qu'il en coûte énergétique' devrait en effet soutenir l'activité.



Le FMI revoit à la hausse ses estimations d'inflation mondiale à +8,8% en 2022 (contre 4,7% en 2021) et un de ses économistes (Gourinchas) qualifie de très 'douloureuses' les perspectives pour fin 2022, avec une croissance réduite de +7% en 2021 à 3,2% en 2022: 'Au moins un tiers des pays développés subiront une récession cette année'.

La Livre rebondit de +1% vers 1,1170$ alors que la BoE va prolonger son soutien aux émissions de maturité longue (toujours sous pression, avec des rendements proches de 5% sur les maturité '20 ans' et plus) au-delà de ce vendredi.