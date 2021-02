Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ rechute, baisse de rémunération vis-à-vis Euro Cercle Finance • 18/02/2021 à 19:47









(CercleFinance.com) - Le Dollar annule une grande partie de ses gains de la veille et cède -0,4% face à l'Euro (vers 1,2080) et surtout, il rechute de -0,85% face à la Livre (qui remonte à 1,3970). C'était plus calme face au Yen (-0,15%) et au Franc suisse (-0,25%). Le Dollar a perdu une partie de son avantage en terme de rendement ce jeudi avec un T-Bonds stable autour de 1,285% (1,2900% la veille) tandis que nos OAT affichent +5Pts de base et le Bund +4Pts (vers -0,343%). La FED n'a rien publié de marquant mercredi soir (dans ses 'minutes' de la précédente réunion), ce sont donc les chiffres du jour qui ont alimenté la volatilité des marchés : forte sur l'obligataire, plutôt modérée sur le FOREX. L'un des facteurs à surveiller, c'est la généralisation des intempéries aux Etats Unis, bien au-delà du Texas, vers les états industriels du Nord du pays, ce qui risque de provoquer un ralentissement de l'économie... mais l'inflation pourrait être dopée par la hausse des prix de l'énergie. Les chiffres US du jour relancent les spéculation sur un retour de l'inflation plus précoce que ne le prévoit la FED (pas au-dessus de 2% avant 2022): selon le Département du Travail, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1,4% en janvier 2021 par rapport au mois précédent, progression nettement supérieure au consensus, et de 0,8% hors produits pétroliers. De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé de 2,5% en données brutes, une progression bien supérieure au consensus de +0,8%, et de 2,2% hors produits agricoles. Par rapport à janvier 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont respectivement reculé de 0,9% et augmenté de 2,3%. La tendance sur le marché du travail se dégrade depuis fin janvier aux Etats-Unis: les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de +13.000 la semaine dernière , selon le Département du Travail, pour s'établir à 861 000... mais la réalité, c'est une hausse de +68.000 par rapport à l'estimation initiale de 793.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 833.250, en recul de 3.500 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 64.000 la semaine précédente, à 4.494 000: un score contre-intuitif et qui ne s'explique que par la disparition statistique de chômeurs en fin de droit. Petite surprise du côté des mises en chantier de logement au mois de janvier : elle ont chuté de 6% en données CVS, à 1.580.000 en rythme annualisé, niveau nettement inférieur au consensus de 1,66Mns. C'est principalement dû aux conditions climatiques défavorables mais la conjoncture demeure fondamentalement très robuste puisque le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, a grimpé de 10,4% à 1.881.000 en janvier, dépassant sensiblement l'estimation moyenne des économistes de 1.7 millions. L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 23,1 en février, en baisse de trois points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une légère décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.

