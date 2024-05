Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ rebondit de 0,5%, le Yen proche de ses + bas information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 23:40









(CercleFinance.com) - Le Dollar se redresse vivement (+0,5% à 105,14 pour le '$-Index') à 48H de la publication de l'indice 'PCE.

L'Euro rechute symétriquement de -0,5% vers 1,0850, le Yen s'enfonce de -0,4% vers 157,65.



Le marché obligataire a connu une des plus mauvaises séances de l'année et le billet vert est soutenu par une forte hausse des rendements (+9Pts à 4,6300% sur le T-Bond 2034), même si ce fut encore pire en Europe (+10Pts en moyenne): l'inflation allemande 'harmonisée IPCH' grimpe de +0,4% à +2,8% sur le mois de mai (bien au-dessus du consensus de +2,6% à +2,7%).

Le 'CPI' allemand pâtit d'une base de comparaison défavorable, les prix s'étaient tassées à la même période de l'an dernier en raison d'une baisse volontariste des prix des transports en commun.

L'indice des prix à la consommation en version de base (CPI 'core') sur un an ressort, elle, à 3%.

Voilà qui vient contrarier les anticipations de baisses de taux par la BCE dès jeudi prochain (6 juin) qui serait suivi d'une seconde baisse dès le 18 juillet.

Les opérateurs y croyaient après les déclarations de Luis de Guindos, le vice-président de la Banque centrale européenne il y a une semaine.

Mais le tableau a changé en 3/4 séances, les taux se sont tendus de +15Pts (Bund et OAT) et si la BCE agit malgré tout la semaine prochaine, une autre baisse mi-juillet semble bien compromise, à moins de chiffres de l'inflation idylliques d'ici vendredi (prix en Espagne demain, en Europe et en France à paraître vendredi).

Les cambistes vont retenir leur souffle d'ici vendredi 14H30 et la publication des données d'inflation PCE aux Etats-Unis: l'indicateur de la dynamique des prix favoris de la Réserve fédérale est en effet attendu en léger repli.

L'enjeu, ce pourrait être la rechute du Yen sous 158 face au $, ce qui pourrait déclencher une nouvelle intervention de la BoJ.





