Devises : le $ progresse (refuge) avant situation + complexe

(CercleFinance.com) - Alors que le stress refait son apparition à Wall Street (-2,5% de repli sur les indices US à mi-séance), le Dollar retrouve au moins partiellement son statut de valeur refuge et gagne +0,4% face à l'Euro (vers 1,1810), + 0,2% face au Yen (à 104,9), +0,4% face au franc suisse à 0,9075.

Il prend même jusqu'à +0,6% face au Dollar canadien 1,3200.

L'Euro pâtit des annonces successives d'instauration du couvre-feu en France, en Belgique, Irlande, Espagne... pour tenter d'endiguer la recrudescence des cas de contaminations au Covid-19 en Europe.

La situation est dramatisée à souhait en France qui détient haut la main le record du monde de 'cas' rapportés à sa population, avec des projections apocalyptiques de saturation des services de réanimation.

Partout en Europe -sauf en Suède- se dessine une mise à l'arrêt plus ou moins sévère de pans entiers de l'économie qui viendront ralentir la reprise économique sur le Vieux Continent, voir provoquer une nouvelle récession.

Deux conseils de crise vont se tenir à l'Elysée ces prochaines 48H, à l'issue desquels des décisions vont être prises... et les pistes vont d'un couvre-feu dès la fin des heures de bureau à un re-confinement de plus en plus restrictif.

Dans un cas comme dans l'autre, la croissance française va aller au tapis au 4ème trimestre, tout comme celle de l'Irlande, de l'Espagne et de la Belgique qui ont déjà adopté des mesures de confinement sévères dont les conséquences ne seront guère différentes de celles du 'Grand Confinement' de mars/avril/mai.

Les Etats-Unis ne sont pas épargné avec un nouveau record de nouvelles contaminations au Covid-19 (plus de 80.000 nouveaux cas journaliers) et le téléscopage imminent de 2 approches diamétralement opposées de la pandémie de la part du Trump (pas de confinement, pas de suicide économique) et Joe Biden (on reconfine tout, la priorité c'est de sauver des vies).

Les marchés US risquent d'être soumis à des injonctions contradictoires alors que chaque état de l'Union peut en réalité décider de mesures de confinement pour lui-même... et de désobéir aux injonctions de la Maison Blanche en matière de sécurité sanitaire.