Devises : le $ progresse encore malgré menace notation Fitch

information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 20:02









(CercleFinance.com) - Le Dollar (+0,25% vers 104,15 pour le $-Index) semble profiter de la 1ère révision du PIB du 1er trimestre: +0,2Pt à la hausse, à +1,3%, selon le Département du Commerce (qui avait annoncé un taux de 1,1% en toute première estimation il y a un mois).

Déception du côté des promesses de ventes de logements neufs : elles sont tout juste stables en avril aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées à +0,5% (après-5,2% en mars).



Le billet vert profite aussi du fait que la FED laisse sur la table la possibilité de 2 hausses de taux cet été (après une pause en juin) jusque vers 5,75% (+25Pts fin juillet puis +25Pts mi-septembre).



A noter que l'agence de notation de crédit Fitch a placé la note des États-Unis sous surveillance négative, même si son scénario de base demeure qu'un accord serait conclu.



L'Euro qui perd 0,3% face au dollar à 1,0720 est pénalisé par la baisse de l'indice du climat des affaires en France, qui a été publié avant l'ouverture (l'indicateur de l'Insee qui perd deux points et retrouve, à 100, sa moyenne de longue période et son niveau le plus bas depuis avril 2021) puis la nouvelle estimation du PIB allemand au premier trimestre.



Le PIB germanique a diminué de 0,3% par rapport au dernier trimestre 2022 (-0,5%), selon les nouvelles données en volume et CVS-CJO de Destatis, alors qu'une stabilité avait été annoncée initialement.









