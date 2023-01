Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: le $ profite sans excès de chiffres macro solides information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 19:56

(CercleFinance.com) - Le Dollar Index reprend appui sur son plancher annuel des 101,50 et reprend +0,3%.

Le billet vert a été soutenu par des données 'Macro' demeurent très robustes, le chômage est au plus bas aux Etats Unis le PIB progresse à un rythme de 2,9%.

L'Euro a consolidé de -0,3% à 1,0880$, idem pour le Franc suisse et le $ enregistre le gain le plus important face au Yen, +0,4% vers 130,1.



Il y avait une déferlante de 'stats' aux Etats Unis ce jeudi: la 1ère estimation de la croissance US au quatrième trimestre s'élève à 2,9%, pile au milieu du consensus de 2,6% à 3,2% (le PIB avait grimpé de +3,2% au 3ème trimestre).

Les ventes de logements neufs rebondissent de +2,3% au mois de décembre 2022, pour atteindre un volume annualisé et corrigé de variations saisonnières de 616.000, selon le Département du Commerce.

Le mois précédent, les ventes avaient augmenté de 0,7% (chiffre révisé par rapport aux +5,8% de l'estimation initiale).



Toujours d'après le Département du Commerce, les commandes de biens durables ont bondi de 5,6% le mois dernier, après un repli de 1,7% au mois de novembre (contre +2,5% anticipé).

Les commandes d'équipements de transport ont fortement progressé (+16,7%) en décembre pour signer leur quatrième hausse au cours des cinq derniers mois.



Enfin, c'est une indication précieuse pour la FED, les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont encore reculé de 6000 lors de la semaine du 16 janvier, s'établissant à 186 000 contre 192 000 (chiffre révisé par rapport à 190 000) la semaine précédente, selon le Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines, - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 9250 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 197 500, là encore, cela frôle les records de 2019.