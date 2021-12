Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ profite peu de l'accord sur le déficit fédéral information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 23:03









(CercleFinance.com) - Toute 'petite journée' sur le FOREX malgré une séance à sensation sur les actions (+3% en moyenne) et une déferlante de statistiques, souvent pas à la hauteur des attentes. Le Dollar finit la séance en légère hausse (+0,1%) face à l'ensemble des devises avec des gains de +0,15% face à l'Euro (1,1270) et la Livre Sterling (1,3240). Le Dollar grappille également 0,1% face au Franc suisse mais les perd face au Yen... malgré une hausse de +4Pts du rendement des T-Bonds face au '10 ans' japonais, toujours figé à 0,000%. Le billet vert n'a que très marginalement profité des rumeurs d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette américaine (écartant la menace d'un 'shutdown') car des forces contraires se sont exprimées côté 'macro' avec une chute de -5,2% de la productivité non-agricole au troisième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la deuxième estimation du Département du Travail, contre -5% initialement. Cette dégradation, la pire depuis le deuxième trimestre 1960, traduit une croissance de seulement 1,8% de la production pour une augmentation de 7,4% du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 9,6%, contre +8,3%. Le déficit commercial US stagne vers 66,9Mds$ (contre 67,1 en septembre), et semble se stabiliser malgré la hausse du pétrole jusqu'à fin octobre).

