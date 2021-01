Devises : le $ préserve 1,23/E à la veille d'un jour crucial

(CercleFinance.com) - Le Dollar (-0,3%) a peu souffert des incertitudes entourant la politique américaine (élections en Georgie, validation définitive ou non du scrutin du 3 novembre pour 540 Grands Electeurs démocrates et républicains par Mike Pence ce mercredi), comme les cambistes étaient certains de l'impossibilité d'un coup de théâtre de dernière minute.

Le Dollar n'a cédé que quelques fractions face à l'Euro, sans enfoncer le seuil symbolique des 1,2300/E, ce qui avait été brièvement le cas la veille.

Il finit cependant proche des plus bas du jour après la clôture officielle des marchés US et s'échangeait vers 1,2295 à 20H, heure de New York.

Le billet vert n'a pas profité du bon 'chiffre US du jour': l'indice ISM (Institute for Supply Management) concernant l'activité manufacturière a enregistré une croissance plus forte le mois dernier en passant de 57,5 à 60,7 en décembre alors que le consensus l'attendait en légère baisse.

Le Dollar pourrait cependant accuser le coup au cas où deux sénateurs démocrates l'emporteraient à l'issue du dernier scrutin ce 6 janvier en Georgie, ce qui pourrait permettre à Joe Biden de faire adopter par le Congrès une hausse de la fiscalité sur les entreprises, disposant de la majorité dans les deux chambres.