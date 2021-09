Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ prend entre 0,35 et 0,6% après stats robustes information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 18:40









(CercleFinance.com) - Ce jeudi restera marqué par une forte hausse du Dollar de +0,5% vers 1,1760/E, du fait de la robustesse des chiffres publiés aux Etats Uni en cours d'après-midi. Le billet vert gagne également +0,35% face à la Livre et au Yen (+0,35%, c'est également la hausse du 'Dollar Index') et plus de 0,6% face au Franc suisse : il profite de la hausse de rémunération des T-Bonds (+3Pts de base à 1,335%) mais les cambistes réagissent surtout aux anticipations d'un 'tapering' qui ressurgissent vu la vigueur du redressement de l'économie américaine. Les ventes de détail du mois d'août aux États-Unis ont rebondi de 0,7% près une baisse de 1,8% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,1%), selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait une contraction de -0,8%. Le consensus est pris à contrepied sur toute la ligne puisqu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont augmenté de 1,8% en juillet (après un repli de 1% le mois précédent), là où les économistes craignaient en moyenne une petite baisse. Grosse surprise également du côté de l'indice 'Philly Fed' qui a grimpé à de 11 points pour s'établir à 30,7 ce mois-ci ,alors que les économistes prévoyaient une stagnation vers 19, contre 19,4 en août. Si le sous-indice des nouvelles commandes a baissé de sept points à 15,9, le bond de celui des livraisons actuelles, qui a grimpé de 11 points à 29,9, a permis de plus que compenser son repli.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.