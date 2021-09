Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises :le $ poursuit son redressement, rendement en soutien information fournie par Cercle Finance • 17/09/2021 à 19:39









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa remontée (+0,4% en moyenne) et s'apprécie de 0,35% face à l'Euro OAT vers 1,1725. Le billet vert surfe sur un net avantage en termes de rémunération ce vendredi puisque les T-Bonds US flambent de +6,5Pts vers 1,3700% (ce qui place le rendement du '10 ans' au-delà de la MM200) tandis que nos OAT affichent +2,5Pts vers 0,05%, et les Bunds +3Pts vers -0,278% (donc pas loin de 4Pts de base d'écart). Mais le raisonnement est pris en défaut par une hausse de 0,25% du $ face à La Livre (à 1,375%) alors que la devise britannique affiche +7Pts de rendement (0,5Pt de plus que le Dollar). Le billet vert gagne logiquement +0,5% face au Franc suisse et au Dollar canadien (vers 1,2750). Une variation du Dollar qui semble n'avoir aucun rapport avec le 'chiffre du jour' puisque l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui avait fortement chuté en août (vers 70,3) ressort à 71, un niveau légèrement inférieur aux 72 anticipés, ce qui n'aura strictement aucun impact sur le diagnostic économique de la FED qui réunira d'ailleurs son comité stratégique la semaine prochaine. Il y a manifestement un 'mouvement' de fond depuis 48H sur le Dollar, comme si une partie des cambistes se mettait à parier sur l'annonce imminente d'un 'tapering', une hypothèse qui semblait s'être éloignée le vendredi 3 après des chiffres de l'emploi décevants. La flambée de l'immobilier en revanche participe à l'inflation et alimente la crainte d'une bulle... en plus de celle des Junk Bonds et des actions.

