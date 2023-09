Devises: le $ poursuit son rallye, au + haut depuis nov.2022 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 19:12

(CercleFinance.com) - Le Dollar Index bénéficie d'une nouvelle poussée haussière qui le propulse de +0,45% vers 106,73, nouveau record depuis début novembre 2022.

Le billet vert grimpe de +0,6% face à l'euro (qui rétrograde vers 1,0500), de +0,55% face au franc suisse, mais de seulement +0,35% face au Yen (149,55) et de 0,25% face à la Livre.



Le Dollar est soutenu par le rendement de l'emprunt du Trésor à 10 ans qui s'installe au-dessus du niveau jugé crucial de 4,56% et fait une percée au-delà des 4,600% du jamais vu depuis 2007, le '30 ans' caracole vers 4,7100% (record annuel et même depuis 16 ans).

Un des membres de la (N.Kashkari) confirme qu'il ne serait pas surpris que la FED doive aller encore plus loin en matière de hausse de taux.



La hausse du Dollar n'a donc rien à voir avec la publication par le Département du Commerce d'une hausse timide de 0,2% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, après une chute de 5,6% en juillet (révisée d'une estimation initiale qui était de -5,2%).



En excluant les équipements de transport, les commandes américaines de biens durables ont augmenté de 0,4% en août par rapport au mois précédent, mais en excluant les équipements de défense, elles se sont contractées de 0,7%.



Les chiffres du jour (France/Europe/Etats Unis) ont été relégués au second plan par la flambée du pétrole qui ravive les craintes d'un 'second tour' inflationniste cet automne et cet hiver.