Devises : le $ poursuit sa remontée, le Yen au +bas à 147,7$ information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 20:01

(CercleFinance.com) - L'Euro continue de chuter face au Dollar (-0,7% à 107,2), un plus bas depuis le 6/7 juin dernier... mais c'est le Yen qui se montre le plus faible avec -0,8% à 147,75 face au Dollar.

Le Dollar Index gagne un bon +0,5% à 104,75 et s'apprécie de 0,6% face au Franc suisse, +0,4% face à la Livre (au Royaume-Uni, l'indice PMI des services a chuté à 49,5 le mois dernier, contre 51,5 au mois de juillet, revenant ainsi à un plus bas depuis le début de l'année).





L'Euro souffre des 'PMI' qui préfigurent un ralentissement dans l'Eurozone.



Le billet vert profite également d'un net redressement de sa rémunération : après la forte accélération de +10Pts du vendredi 1er septembre, les T-Bonds rajoutent encore +8,5Pts à 4,26% (ce qui résulte partiellement d'un 'effet rattrapage').

Fait marquant, toutes les échéances supérieures à '2 ans' prennent +8Pts : les '5 ans' et le '30 ans' font jeu égal, passant ce mardi de 4,29% à 4,37%.



Côté chiffres, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale en zone Euro chute de 48,6 en juillet vers 46,7 en août, soit la plus forte contraction du secteur privé depuis novembre 2020, et, en dehors des sommets atteints lors de la pandémie de Covid-19, depuis mars 2013, soit plus de 10 ans.



Cette publication est aussi marquée par une accélération inattendue de l'inflation des prix payés par les entreprises privées de la zone euro, un revirement de tendance qui, selon les enquêteurs, 'reflète principalement la trajectoire ascendante des salaires'.

Les chiffre ne sont pas plus réjouissantsen France : l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale signale une troisième baisse mensuelle consécutive du secteur privé, passant de 46,6 en juillet à 46 en août.



Il indique le plus fort taux de contraction depuis novembre 2020, l'activité ayant reculé à un rythme soutenu tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, ce dernier ayant vu son indice s'établir à un plus bas depuis février 2021.