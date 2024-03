Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ poursuit sa remontée, le BTC a plongé de -9% information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 19:50









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa remontée, mais rien de spectaculaire puisque le $-Index grappille +0,15% vers 103,50.

Le billet vert termine la semaine au zénith, sur un gain hebdo de +0,5%, ce qui n'est pas 'décisif' puisqu'il reste ancré dans un corridor 102,7/104,4 depuis la mi-janvier.

La hausse du $-Index résulte principalement d'un fléchissement du Yen de -0,5% vers 149 puis d'un effritement du $ canadien et de la Livre de -0,1% vers 1,2735.

L'Euro grappille 0,1% ce vendredi à 1,0890 mais il recule de -0,4% sur la semaine.

Le rendement des T-Bonds continue de se retendre depuis vendredi dernier (+15Pts sur les T-Bonds US) avec +2Pts à 4,315% (contre 4,04% au plus bas le 8 mars), même écart pour nos OAT (à 2,884%), puis +2,2Pts sur les Bunds (à 2,440%) et +3,2Pts sur les BTP italiens à 3,7100%.



Les cambistes ont pris ce matin connaissance de l'indice de confiance des consommateurs américains : il est restée globalement stable en mars, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan qui ressort à 76,5 en estimation préliminaire, contre 76,9 le mois précédent.

L'indice signe cependant une progression de 23,4% par rapport à mars 2023 et les consommateurs demeurent bien présents comme le démontrait jeudi de solide des ventes au détail, assorties d'une une hausse annualisée des prix producteurs la plus forte depuis septembre.



A signaler -même si c'est un chiffre peu 'probant' une forte contraction de l'activité manufacturière dans l'État de New York en mars, selon l'indice 'Empire State' des conditions générales de la Fed locale: l'indice a plongé de 19 points par rapport au mois précédent pour s'établir à -20,9.



'La demande a fléchi en raison de la baisse importante des nouvelles commandes et de la baisse des livraisons', expliquent les enquêteurs ajoutant que les indicateurs du marché du travail se sont aussi affaiblis.



Le rythme de la hausse des prix des intrants s'est quelque peu modéré, tandis que celui des prix de vente est demeuré stable. Les entreprises s'attendent à ce que les conditions s'améliorent au cours des six prochains mois, bien que l'optimisme soit resté modéré.

Enfin, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en février par rapport au mois précédent (+0,2% hors produits pétroliers), tandis que ceux à l'exportation se sont accrus de 0,8%, en données brutes comme hors denrées alimentaires.

Cette séance de vendredi a été marquée par une chute de -9% du bitcoin en intraday : le plongeon a commencé depuis un score de 72.400$ vers 1H30 (donc en Asie) ce vendredi matin jusque vers 65.700$. Il tente de s'équilibrer vers 69.200$ ce soir... ce qui lui permettrait de finir la semaine sur un gain de +2% (contre -2% vers 10H ce matin)









