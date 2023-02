Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ poursuit sa lente remontée après les stats US information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 19:36









(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa remontée et engrange +0,2% face à l'Euro vers 1,0580.

Le Dollar Index valide cette tendance avec un gain de +0,2% vers 104,75 alors que le billet vert gagne 0,35% face au Franc suisse et à la Livre, mais quasiment rien face au Yen (-0,1%) qui s'était nettement affaibli la veille.



Plusieurs chiffres US sont parus ce jeudi : le PIB des Etats-Unis a augmenté de 2,7% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2022 (contre 2,9% attendu), selon la deuxième estimation du Département du Commerce.



La consommation au 4ème trimestre est revue en forte baisse de +2,1% à +1,4% (c'est le 1er moteur de la croissance) mais le chômage continue de reculer avec des inscriptions hebdomadaires en recul de -3.000, à 292.000, soit un plancher de près de 50 ans.

Les 'minutes' de la dernière réunion du comité de politique monétaire (FOMC) avaient donné lieu à un léger raffermissement du $ mercredi soir, la tendance s'est prolongée, sans intensité ce jeudi.



En marge de la communication 'officielle' qui tente de ménager toutes les options aux dirigeants de la FED, plusieurs responsables de l'institution se sont déclarés personnellement favorables à une hausse plus importante des taux d'intérêt de 50 points de base en raison de la persistance d'une inflation élevée... mais cela paraît peu probable car ce serait une grande première de voir la FED réaccélérer (en mars) après avoir levé le pied comme le souhaitaient les marchés début février.





