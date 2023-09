Devises: le $ plafonne un peu, Yen en hausse 0,5% avant BoJ information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 20:05

(CercleFinance.com) - Le Dollar a poussé son avantage en début de journée, jusque vers 1,0618 contre Euro avant de recéder un peu de terrain et finir même en léger repli vers 1,0668.

Le Dollar Index s'est hissé jusque vers 105,45 ce jeudi (meilleure marque depuis les 105,5 du 5 mars dernier) et a bien failli s'ouvrir le chemin des 108, son zénith de mi-juillet puis fin novembre 2022.

Le billet vert a bénéficié des propos de Jerome Powell qui a confirmé que la Réserve fédérale américaine penche pour un maintien des taux au-delà de 5% d'ici fin 2024.

Pour les optimistes qui espèrent toujours un 'pivot' dès la mi-2024, ou au début de l'automne 2024, la FED annonce une révision à la baisse des prix anticipés à 2,6% contre 3,7% fin 2024.



Mais Jerome Powell a aussi réitéré sa confiance dans la solidité de l'économie américaine et fortement revu la croissance du PIB en 2023 de +1 à +2,1%, refroidissant ainsi les espoirs de baisses de taux sous 5% l'an prochain, surtout si une flambée du baril vers 100$ vient relancer les anticipations inflationnistes.



La Livre Sterling a fléchi de -0,3% face au Dollar, vers 1,2300 alors que

la BoE (Banque d'Angleterre) a confirmé le maintien du loyer de l'argent à 5,25% (par 5 vois contre 4).

La BNS (banque National suisse) a maintenu elle aussi son taux directeur à 1,75% et le Franc suisse rechute de -0,55% face au Dollar à 0,9035.

Le Yen a fait preuve de fermeté en gagnant +0,5% face à l'Euro et le $, +1% face au Franc suisse en cette veille de réunion de la BoJ (Bank of Japan) : le taux actuel de 0,75% devrait être maintenu mais les investisseurs s'attendent à ce que les 1% fassent partie des plans pour la prochaine réunion (le '10 ans' japonais stagne cependant vers 0,74%) alors que le Yen teste des planchers face au Dollar, vers 148/148,50.



Côté chiffres, les cambistes ont pris connaissance de l'indice de l'indice 'Philly FED' et des inscriptions aux allocations chômage et les indicateurs avancés du Conference Board

L'activité manufacturière rechute lourdement dans la région de Philadelphie en septembre, de +12 le mois dernier à -13,5 ce mois-ci, retrouvant ainsi son niveau de juillet.



Il s'agit de la 14e contraction au cours des 16 derniers mois'... et les nouvelles commandes et des livraisons ont également diminué, s'établissant respectivement à -10,2 et -3,2 en septembre.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de -20.000 à 201.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, contrairement aux attentes, reflétant une nouvelle fois la vigueur du marché américain de l'emploi.



Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis se sont tassées de 0,7% le mois dernier par rapport à juillet, à 4,04 millions en rythme annualisé CVS, selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Mais prix de vente médian continue d'augmenter : il a atteint 407.100 dollars, en progression de 3,9% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues s'est encore replié de 0,9% sur un mois à 1,1 million à fin août, soit 3,3 mois au rythme d'écoulement actuel, un plus bas historique.



L'indice des indicateurs avancés a de nouveau reculé de -0,4% en août à 105,4, a annoncé jeudi le Conference Board, ce qui laisse anticiper un ralentissement de la croissance voire une possible récession au cours des 12 mois à venir.

Le baromètre du ConfBoard poursuit ainsi un mouvement de baisse entamé il y a presque un an et demi, laissant entrevoir une période difficile, voire une entrée en récession de l'économie américaine à un horizon d'un an.



Après une croissance du PIB attendue à 2,2% en 2023, l'institut dit ainsi voir l'économie américaine se contracter de 0,8% l'an prochain.