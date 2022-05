Devises: le $ plafonne sous 104, turbulences sur les cryptos

(CercleFinance.com) - Le Dollar Index échoue une 4ème fois sous les 104: il se replie de -0,2% vers 103,7 alors que l'Euro reprend 0,2% à 1,0545 et le Franc suisse +0,55% à 0,99%.Le scénario d'une double hausse de +50Pts mi-juin et fin juillet sort renforcé par la publication du 'CPI' américain: l'inflation ralentit bien de -0,2% à +8,3% en rythme annuel, mais ce score est légèrement supérieur à ce que les économistes attendaient (+8,1%) après le record de 8,5% établi en mars.La vraie déception est venue du 'core rate': hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est encore accélérée à +0,6% le mois dernier (dans le sillage des 'services', soit 70% du PIB US), ce qui donne +6,2% hors éléments volatils, contre un consensus de 6,00%.Ce matin, les investisseurs avaient pu prendre connaissance des données de l'inflation en Allemagne.La hausse des prix s'est de nouveau accélérée de +0,8% en 1 mois outre-Rhin, à 7,4% sur un an, des chiffres conformes aux estimations initiales qui avaient été dévoilées par Destatis le 28 avril.La Bundesbank plaide pour une 1ère hausse de taux par la BCE en juillet et une réduction du 'bilan' (décrue du montant des actifs détenus) et en France, Mr Villeroy de Galhau juge également une hausse de taux probable en juillet.Sur le front des crypto-devises, l'effondrement du 'stabelcoin algorithmique' US$Terra (-70% vers 0,3$alors qu'il devrait être à parité avec le Dollar) représente une perte de -12Mds$ pour les détenteurs.Mais ce n'est rien en comparaison de la désintégration du 'Luna' de -95%.Le bitcoin a effectué une brève incursion sous les 30.000$ mais le plongeon vers 25.000 a pu être enrayé: le BTC reste cependant ancré sous l'ex-support des 30.850$.