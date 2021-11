Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ plafonne, mais ne lâche rien information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 19:52









(CercleFinance.com) - Le Dollar marque une pause (mais ne cède rien : le $ Index est stable à 96,55) après 10% repris face à l'Euro, après une séance de lundi très positive et un gain de près de +0,5%. Il s'effrite de -0,1% vers 1,1245/E mais progresse d'autant face au Yen et au $ australien; il gagne même 0,2% face à la Livre vers 1,3370. Le Dollar vient de tester un 1er 'gros objectif' face à l'Euro, le suivant sera absolument déterminant : 1,08/E (support oblique long terme). Le rendement des T-Bonds se rapproche de 1,6700%, au plus haut depuis le 21 octobre dernier... mais cela ne semble pas constituer une explication crédible car le rendement des Bunds et OAT a progressé bien plus vite (+8Pts en moyenne) aujourd'hui. Mais cela rééquilibrait un peu les choses car les T-Bonds s'étaient fortement tendus la veille. Le 'chiffre US du jour' s'avère même décevant :la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit en novembre selon l'indice PMI composite d'IHS Markit, qui ressort à 56,5 en estimation flash, après 57,6 en octobre: des pénuries de main-d'oeuvre et de matériel pèsent sur le secteur privé dans son ensemble. L'or apparait comme la grande victime de la tension des taux et de la fermeté du Dollar avec -3,5% en 48H, vers 1,.790$.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.