Devises: le $ perd jusqu'à -1,4% après le PPI, -0,3% ce soir information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 18:42

(CercleFinance.com) - Beaucoup de volatilité sur le $ ce mardi avec un 'trou d'air' entre 14H30 et 14H45 : le Dollar Index a d'abord été très affaibli par le 'PPI' (il chutait de -1% vers 105,35) tandis que la paire E/$ décalait de 1,1% avec un Dollar qui retombe sous 1,045.

Le billet vert se reprend ce soir à 1,0375/E et ne perd plus que -0,5%, le Dollar Index a repris +1% sur ses planchers à 106,40.



Le $ dévisse même de -1,2% face à la £ (à 1,1885) alors que Jeremy Hunt devrait annoncer jeudi des mesures très douloureuses de redressement des finances britanniques avec des hausses d'impôts et de lourdes coupes dans les dépenses.



Le Dollar a plus ou moins reproduit le même scénario que jeudi avec le 'CPI' : cette fois il s'agissait du 'PPI' et le chiffre est 'bien mieux qu'attendu'.

Les prix à la production aux Etats-Unis n'ont progressé que de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent au lieu de +0,4% attendu, même écart en ce qui concerne le 'PPI Core'(hors alimentation, énergie et services commerciaux).

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en octobre à 8% en données brutes (contre 8,3% attendu) et à +6,7% hors alimentation, énergie et services commerciaux (contre 7,2% attendu).



Autre bonne nouvelle, la production manufacturière dans la région de New York a renoué avec la croissance au mois de novembre, à en croire des chiffres publiés lundi par la Réserve fédérale de New York.



Son indice 'Empire State' est ainsi ressorti à +4,5 contre -9,1 en octobre (contre -5 attendu), en territoire positif pour la première fois depuis le mois de juillet dernier.



Le sous-indice des livraisons a rebondi à 8, contre -0,3 le mois dernier, tandis que celui des stocks s'est amélioré à 16,5 contre 4,6.



Autre statistique, mais en France cette fois : l'Insee confirme que les prix à la consommation en France ont augmenté de 6,2% en octobre en variation annuelle, en accélération, donc, après +5,6% en septembre, conformément à l'estimation provisoire dévoilée à la fin du mois dernier.



Cette accélération de l'inflation reflète celle des prix de l'alimentation (+12%), de l'énergie (+19,1%) et des produits manufacturés (+4,2%) tandis que les prix des services ralentissent légèrement en octobre (+3,1%).



L'inflation sous-jacente s'accentue sur un an, atteignant +5% en octobre, après +4,5% le mois précédent. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 7,1% le mois dernier, après +6,2% en septembre.