Devises : le $ pas soutenu par le redémarrage voulu par Trump

(CercleFinance.com) - Malgré une forte hausse de Wall Street (S&P500 avec plus de 2,6% de hausse à mi-séance vers 2.835, le Nasdaq à 8.500 retrouve son niveau du 1er janvier !) et une bonne tenue des marché obligataires US, le Dollar poursuit son repli face aux autres devises de référence.

Il cède 0,6% face à l'Euro vers 1,0980, -0,7% face au Yen à 107 et -1% face à la Livre sterling à 1,2635.

James Bullard affirme que la FED est prête à 'en faire plus' si des foyers de tension se manifestent sur les marchés: encore plus de liquidité, encore plus de dette... en mode 'no limit'.

Trump a exprimé en début d'après-midi sa volonté de remettre en marche l'économie américaine dès à présent, en contradiction avec les recommandations de l'OMS et de ses conseillers sur les questions de santé public.

Larry Kudlow déclarerait à son tour peu avant 18H que l'Amérique était prête à se mettre au travail (le nombre de morts semble plafonner dans le pays, est en recul à New york, donc... problème résolu ?), confirmant les propos du Président.

Trump se montre par ailleurs très offensif, voir menaçant avec les gouverneurs d'états jugeant prématuré de lever les confinements: il qualifie leur refus de 'mutinerie'.

Avec un Président qui décrète que l'heure est venue de tout redémarrer, Wall Street qui parie déjà que la récession est terminée (un avis corroboré par les stratèges de Goldman Sachs ou de JP-Morgan, bien plus prudents une semaine auparavant), le Dollar aurait pu être soutenu mais ce n'est pas le cas ce mardi.