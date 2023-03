Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ pas du tout impacté par les ennuis de SBV.Fnl information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 09:37









(CercleFinance.com) - Le Dollar reste étrangement indemne du coup de tabac qui s'est abattu sur Wall Street en seconde partie de séance jeudi soir, avec une chute globale de -1,8% des indices US.



Le 'Dollar index' n'a par exemple cédé que 0,05% à 105,25 et se situe en fait quasiment à l'équilibre depuis la découverte des énormes difficultés de la banque SBV.Financial -très tributaire de la conjoncture dans la Silicon Valley- qui cherche à se recapitaliser dans l'urgence de 2,3Mds$, après avoir liquidé pour 21Mds$ d'actifs obligataires (sur 91Mds$), générant 1,8Mds$ de pertes au passage.



Le titre s'est désintégré de -60% en quelques heures, entrainant le secteur bancaire par le fond, et Wall Street avec.

Mais pas le Dollar qui avait perdu 0,4% face à l'Euro la veille (vers 1,0580/1,0585) et ne cède rien face à l'Euro (il grappille +0,05% à 1,0580).

Le Dollar gagne par ailleurs 0,15% face au Yen, à la Livre et ne s'effrite que de -0,2% face au Franc suisse.



Tout semble s'être complètement figé -quelque soit le contexte boursier- à quelques des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis (NFP), une donnée à laquelle la Réserve fédérale est particulièrement attentive.



A ce sujet, les opérateurs n'ont pas réagi hier aux inscriptions aux allocations chômage qui ont augmenté de 21.000 lors de la semaine du 27 février aux Etats-Unis, s'établissant à 211.000 contre 190.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Mais attention, ce chiffre a été artificiellement gonflé par des inscriptions temporaires de personnels enseignants durant une période de congé scolaire (ils se désinscrivent à la reprise des cours).



Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître une hausse modérée de seulement 4.000 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 197.000.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 69 000 pour atteindre 1 718 000 lors de la semaine du 20 février





