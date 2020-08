Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ ne profite pas de bons chiffres (ISM/commerce) Cercle Finance • 05/08/2020 à 19:44









(CercleFinance.com) - Les chiffres US ont été de bonne facture, sauf l'emploi selon ADP, mais le Dollar n'en tire aucun bénéfice et rechute de -0,6% vers 1,1900/E. Le recul du billet vert atteint également -0,5% face à la Livre Sterling (vers 1,313) mais il résiste mieux face au Yen avec seulement -0,15% à 105,55. Les indices d'activité US auraient dû doper le billet vert: le PMI des 'services' aux Etats-Unis (enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management) a grimpé à 58,1 le mois dernier contre 57,1 en juin, alors que les économistes l'attendaient en repli vers 55 d'après le consensus. La composante des nouvelles commandes a été la plus dynamique, avec un score de 67,7 contre 61,6 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a reculé d'un point, à 42,1. Le $ n'a pas bénéficié non plus de l'embellie de la balance commerciale des États-Unis : le déficit s'est contracté à -50,7 milliards de dollars en juin 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -54,8 milliards le mois précédent (révisé de -54,6 milliards en estimation initiale), soit -7,5% d'un mois sur l'autre. Un chiffre proche du consensus, qui était de -50,3 milliards... donc, phénomène de 'fait accompli'. Les cambistes, à l'image des gérants 'actions' ne semblent accorder en revanche aucun crédit à l'enquête mensuelle sur l'emploi dans le secteur privé publié par ADP: l'institut qui collecte ses données auprès de 40.000 entreprises américaines (le pays en compte plusieurs millions si l'on tient compte des artisans, restaurateurs, garagistes indépendants, etc.) car le chiffre publié se situe à des années lumières du consensus : +167.000 contre 1,9 million anticipé (presque +2 millions), c'est à 11 fois moins que prévu. Les opérateurs préfèrent considérer cette publication 'un peu étrange' comme nulle et non avenue. La faiblesse du Dollar (qui se reprend un peu ce soir à 1,18801/E) propulse en revanche l'Or vers un nouveau record de 2.050$.

