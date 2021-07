Devises : le $ ne profite pas de +8Pts de rendement à 1,29%

(CercleFinance.com) - Le Dollar (+0,1% contre E) profite à peine d'une spectaculaire remontée de sa rémunération entre 1,13% et 1,29% (+16Pts) en moins de 36H, et de +8Pts en 24H, d'autant plus que le rendement des Bunds et de nos OAT décale de +1,8 et +1Pt de base respectivement, à -0,393% et 0,046%.

La remontée du $ face à l'Euro s'interrompt même ce mercredi : le billet vert vient de se hisser vers 1,1752, à quelques fractions de la résistance des 1,1710 des 30 et 31 mars dernier, le voici qui retombe vers 1,1800.

De façon assez paradoxale, la baisse de rendement et baisse de la devise vont de pair depuis 2 mois puisque le Dollar a touché un plancher de 1,225/E autour du 20 mai quand les T-Bonds affichaient 1,77%.

Les cambistes ont limité leurs initiatives à la veille de la conférence de presse de Ch.Lagarde (jeudi à 14H30).

Cette journée restera marquée par l'affaiblissement du yen (-0,4% face au $ et -0,5% face à l'Euro) puis le raffermissement de la Livre qui prend 0,35% face à l'Euro et 0,5% face au billet vert à 1,37000.

L'autre devise 'forte' du jour, ce fut le Franc suisse avec +0,35% à 0,9180/$.