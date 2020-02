Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le $ ne lâche rien, mais le Yen qui perd pied -1,3% Cercle Finance • 19/02/2020 à 19:49









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Ce fut une journée calme sur la parité Euro/$ (stabilité vers 1,0795) mais volatile sur le yen qui chute de -1,3% face aux 2 devises précitées (111,3 face au $, 120,1 face à l'Euro). La banque centrale du japon a porté son bilan à 105% du PIB (contre 40% pour la BCE), mais cela ne suffit pas... car avec l'impact du coronavirus, la récession menace de nouveau l'archipel nippon. La BoJ va devoir aller plus loin... mais n'a t'elle pas atteint la limite d'efficacité de ses outils ?. Le Dollar de son côté reste porté par l'attraction exercée par Wall Street qui aligne record sur record, avec ce soir le S&P500, le Nasdaq, le Nasdaq-100 à des plus hauts absolus (11 records en 13 séances pour le Nasdaq). Les chiffres US contribuent également à doper le billet vert avec des prix à la production qui ont augmenté de 0,5% en données brutes en janvier aux Etats-Unis selon le Département du Travail. En donnée 'core' (hors alimentation, énergie et négoce) la hausse s'établit à +0,4%, là où le consensus n'attendait qu'un gain de 0,1% dans les deux cas (ce qui semblait logique vu la lourde rechute du pétrole). En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 2,1% en janvier, un taux annuel en hausse de 0,8 point par rapport à décembre. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle s'est maintenue à un taux de 1,5%. Le secteur immobilier demeure également vigoureux avec la forte hausse (+9,2%) du nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.