Devises: le $ marque le pas après bond de +1,2% en 2 séances

(CercleFinance.com) - Les cambistes ont limité leurs initiatives, faute de 'market movers' macro-économiques ou monétaires.



Les couples de devises ont évolué dans des marges étroites : l'Euro s'effritait de -0,1% vers 1,0735 en matinée, un finit la journée en hausse de +0,1% vers 1,0750, le Franc suisse et le $ sont restés stables.



Le '$-Index' a reperdu -0,25% (vers 104,20, il se maintient au-dessus de l'ex-résistance des 104,15), le plus gros écart se matérialisant face à la

Livre (qui reprend 0,5% à 1,2595) et face au Yen (+0,45% à 148,00).



Le billet vert a repris +2% la semaine dernière et affiche +2,8% face à l'Euro depuis le 1er janvier.

Les cambistes ont bien reçu le message de Jerome Powell, qui se prononce en faveur d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels pendant une période un peu plus longue que ce que les marchés anticipaient.



Du côté des indicateurs en zone Euro, les commandes à l'industrie allemande ont rebondi de 8,9% en décembre 2023 sur un mois (données CVS), selon Destatis, après une stabilité en novembre (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%).



Dans l'industrie manufacturière, la forte hausse de décembre s'explique par un volume très élevé de commandes importantes dans différentes branches.

En particulier, un nombre exceptionnellement élevé d'avions ont été commandés.











