Devises : le $ marque 1 pause à l'issue d'une semaine bullish

(CercleFinance.com) - La hausse du Dollar marque le pas (-0,1% vers 95,1), après le franchissement des 95 par le Dollar Index qui se stabilise après +0,2% la veille. Il faut remarquer que les taux longs US sont stables, malgré la chute de -5Pts à 66,8 de l'indice de confiance du consommateur américain en novembre, calculé par l'Université du Michigan: une détente aurait pu expliquer un repli du billet vert. Cette une estimation préliminaire, à comparer aux 71,7 d'octobre, alors que le consensus s'attendait au contraire à une hausse vers 74. Dans le détail, le sous-indice des attentes des consommateurs s'est contracté sensiblement d'un mois sur l'autre (-5,1 points à 62,8), de même que celui des conditions actuelles, en recul de 4,5 points à 73,2 en novembre. L'Euro (stable vers 1,145$) est de son côté affaibli par le repli de -0,2% de la production industrielle dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en septembre 2021, selon les estimations d'Eurostat. Le Dollar perd un peu de terrain face au yen (-0,2%) et face à la Livre (-0,4% à 1,3420) et reste inchangé face au franc suisse.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.