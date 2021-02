Devises : le lent glissement du $ se poursuit après le CPI US

(CercleFinance.com) - Le Dollar continue de s'effriter, de -0,15% en moyenne face à toutes devises, notamment face à l'Euro (à 1,2135).

Il recule de -0,3% face à la Livre vers 1,3860 ainsi que face au Franc suisse vers 0,8900.

Le $ pâtit un peu de la légère détente des Taux US (de 1,157% vers 1,1400%) :le 'CPI' (prix à la consommation) s'établit à +0,3% aux Etats Unis en 'séquentiel' (par rapport à décembre), comme l'attendait le consensus, et l'inflation ressort nulle pour le second mois consécutif en 'core rate' (hors éléments volatils tels que l'énergie et l'alimentation).

Pas de quoi alimenter les spéculations sur la 'reflation' dans l'immédiat... mais le pétrole bat de nouveaux records depuis janvier 2020 à 58,7$ sur le WTI et 61,6$ sur le 'Brent'... ce qui pèsera sur les coûts et le 'CPI' en février et mars

Enfin, les ventes des grossistes américains ont progressé de 1,2%: au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,29 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,34 mois en décembre 2019.