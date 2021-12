Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ largement délaissé malgré des stats US solides information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 19:16









(CercleFinance.com) - Le Dollar a connu une séance difficile, attaqué de toutes parts (contrairement aux variations modestes et inégales de la veille).



Il chute contre toutes les devises : de -0,45% face à l'Euro vers 1,1335, de -0,4% face au $ canadien et au Franc suisse (à 1,28 et 0,92 respectivement), puis -0,65% face à la Livre (à 1,3355).

Ilk ne resiste que face au Yen avec seulement -0,15%.



Les chiffres US du jour ne justifient guère cette désaffection (peut-être faut il y voir un retour de l'appétit pour le risque, le Dollar servant de refuge en période d'incertitude sanitaire).

Les stats publiées aux Etats-Unis étaient robustes : la dernière estimation du PIB de 3ème trimestre est révisée de +2,1 à +2,3% comme prévu par le Département du Commerce, l'inflation est revue de +5,9% à +6%.

Les ventes de logements anciens reculent de -2% mais les prix médians grimpent de +13,9% à 353.900$, les stocks existants sont en recul de -9,8% sur 1 an.



Le nombre d'offres de nouveaux jobs augmente de +1 million à près de 11Mns, un record.

Le sentiment des consommateurs (baromètre du du Conference Board) s'améliore de +4,8Pts 115,8, mieux que prévu.







Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.