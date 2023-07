Devises : le $-Index renoue ce mardi soir avec les '100' information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 20:43

(CercleFinance.com) - Des chiffres plutôt médiocres parus ce mardi aux Etats Unis maintiennent le Dollar proche de ses planchers : c'est à peine s'il parvient à profiter d'un net creusement du différentiel de rémunération positif (écarts de -8 à 10Pts en Europe sur les OAT, les Bunds (-8,5Pts à et les BTP italiens (-13Pts à 4,015%) alors que les T-Bonds se détendent symboliquement de seulement -1Pt à 3,785%.



Le Dollar Index parvient à reprendre 0,15%, ce qui lui permet -après beaucoup d'hésitation jusque vers 16H) de renouer avec le seuil symbolique des '100'.



Les billet vert reprend +0,1% face à l'Euro et le Yen, +0,15% face au $ Canadien, +0,2% face à la Livre et +0,3% face au Franc suisse.



Le Dollar pâtit de la faiblesse des ventes de détail aux Etats-Unis au mois de juin (et quel différentiel par rapport à l'Europe !).

Elles n'ont augmenté que de 0,2% en rythme séquentiel en juin, après une progression de 0,5% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 0,3%), selon le Département du Commerce.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,2% le mois dernier par rapport à mai, là où le consensus de marché attendait une hausse de +0,5%.

Ce signe d'essoufflement des consommateurs va dans le sens d'une réduction des pressions inflationnistes et d'une ultime hausse de taux par la FED (vers 5,50%) dans 10 jours.



La production industrielle des Etats-Unis a diminué de 0,5% en juin pour un deuxième mois consécutif, dont une contraction de 0,3% pour la production manufacturière proprement-dite et une chute de 2,6% pour celle des 'utilities', selon la Réserve fédérale.



La production industrielle totale sur 12 mois recule de -0,4%.

Le taux d'utilisation des capacités est tombée de -0,55%, de 79,4% en mai à 78,9% en juin, soit 0,8 point de pourcentage de moins que sa moyenne à long terme (1972-2022).

Le Département du Commerce a annoncé mardi que les stocks des entreprises avaient progressé de 0,2% après une hausse déjà modeste de 0,1% (révisée contre +0,2% en première lecture) le mois précédent, conformément aux estimations des économistes.



Les ventes des entreprises ont également augmenté de 0,2% en mai, ce qui signifie qu'au rythme actuel, il faut aux entreprises 1,40 mois pour écouler leurs stocks, à comparer avec 1,33 mois en mai 2022.