Devises: le $-Index inscrit un nouveau record annuel à 106,1 information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 21:01

(CercleFinance.com) - C'est une journée charnière sur le FOREX avec un Dollar qui s'envole de +0,6% et un Euro qui pulvérise le récent plancher des 1,064 du 14 septembre pour s'enfoncer vers 1,0590, un 'plus bas' depuis le 16 mars dernier..



Le billet vert est soutenu par une poussée de fièvre sur la partie longue de la courbe des taux (exactement ce que la FED et la BCE voulaient éviter: les T-Bonds de 10 à 30 ans sont en train de 'pricer' une hausse de 25Pts le 1er novembre: le '10 ans' affiche +9Pts à 4,533%, le '30 ans' bondit de +12Pts à 4,646% (les taux hypothécaires se dirigent vers les 8,00% (un plus haut de 22 ans), ayant déjà passé la barre des 7,75% vendredi).



Le Dollar gagne également 0,5% face au franc suisse et +0,35% face au Yen (nouveau plancher à 148,99).

Le Dollar Index (+0,4%) inscrit ainsi un nouveau record annuel à 106,10, bien au-delà des 105,88 du 5/6 mars dernier.



Le $ n'est absolument pas pénalisé par le spectre d'une fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis ('shutdown') dès le 1er octobre, suite au récent blocage par les élus républicains d'un texte sur les dépenses de défense.



La semaine sera ponctuée par plusieurs indicateurs macroéconomiques : cela commençait ce lundi avec l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui se dégrade à la marge, de 85,8 en août à 85,7 ce mois-ci, un niveau toutefois supérieur, selon Capital Economics, au consensus de marché (85,2), mais proche de sa propre prévision (86).



Parmi les indicateurs macro-économiques au menu de la semaine, figurent également deux statistiques sur l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro qui pourraient faire réagir les cambistes.

La plus importante -le CPI américain- constituera le point d'orgue de la semaine ce vendredi.