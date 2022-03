Devises: le $ Index complètement figé à 98,8, +0,5% hebdo information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 19:51

(CercleFinance.com) - Le Dollar évolue peu malgré une forte tension des taux longs US : les T-Bonds US bondissent de +14Pts à 2,486%, au plus haut depuis plus de 3 ans.

Dans le même temps, le rendement des OAT ne décale que de +4Pts, les Bunds de +5Pts... soit un avantage de 10Pts pour la rémunération du $ (il grappille +0,5% sur la semaine).

Les paris vont bon train sur 3 hausses de +50Pts consécutives d'ici l'automne, avec un objectif de taux directeur de 3,5% en 2023 (+50Pts de plus par rapport au FOMC de la FED il y a une semaine).



L'Euro s'effrite de -0,1% vers 1,0980$, se stabilise face au Franc suisse (qui cède 0,1% également dace au billet vert).

Le Yen est -étrangement- plus ferme face au Dollar (+0,2% à 122) malgré son rendement au zénith: les cambistes semblent parier sur un raffermissement de l'économie nippone, probablement au détriment de la Chine.



Pas de réaction en revanche face à la publication du baromètre du moral des ménages américains de l'Université du Michigan : il s'établit à 59,4 en données définitives, contre 59,7 en estimation préliminaire, après 62,8 en février.



Dans le détail de l'enquête UMich, la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ne se tasse que de 1,5% d'un mois sur l'autre, à 67,2, mais celle mesurant leurs perspectives chute de 8,6% pour s'établir à 54,3.



L'Euro n'a pas pâti non plus de la chute de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne : il a plongé de près de -8Pts à 90,8 points en mars, contre 98,5 points (corrigé des variations saisonnières) le mois précédent.